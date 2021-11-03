WEATHER UPDATES AFFECTING EARLY VOTING SCHEDULE

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GREEN= REGULAR HOURS YELLOW= PARTIAL HOURS RED= CLOSED

# Location-Ubicación-Địa điểm Address Dirección Địa chỉ City Ciudad Thành phố Friday
1 A E SIMS CEDAR HILL REC CTR 310 E PARKERVILLE RD CEDAR HILL 7am-10pm
2 AUDELIA ROAD BRANCH LIBRARY 10045 AUDELIA RD DALLAS 7am-7pm
3 BALCH SPRINGS RECREATION CTR 4372 SHEPHERD LN BALCH SPRINGS 10am-10pm
4 BEAR CREEK COMMUNITY CHURCH 2700 FINLEY RD IRVING 7am-10pm
5 BROOKHAVEN CAMPUS-DALLAS COLLEGE 3939 VALLEY VIEW LN FARMERS BRANCH 10am-10pm
6 CEDAR VALLEY CAMPUS-DALLAS COLLEGE 3030 N DALLAS AVE LANCASTER 10m-7pm
7 COPPELL TOWN CENTER 255 E PARKWAY BLVD COPPELL 7am-7pm
8 DISCIPLE CENTRAL COMMUNITY CHURCH 901 N POLK ST DESOTO 7am-10pm
9 DUNCANVILLE LIBRARY 201 JAMES COLLINS BLVD DUNCANVILLE 11am-10pm
10 EASTFIELD CAMPUS-DALLAS COLLEGE 3737 MOTLEY DR MESQUITE 10am-7pm
11 EL CENTRO CAMPUS-DALLAS COLLEGE 801 MAIN ST DALLAS 10am-10pm
12 FISCAL ADMINISTRATION BLDG-GP 326 W MAIN ST GRAND PRAIRIE 7am-10pm
13 FLORENCE RECREATION CENTER 2501 WHITSON WAY MESQUITE 7am-10pm
14 FRETZ PARK LIBRARY 6990 BELT LINE RD DALLAS 7am-7pm
15 FRIENDSHIP WEST BAPTIST CHURCH 2020 W WHEATLAND RD DALLAS 7am-7pm
16 GARLAND CENTER-DALLAS COLLEGE 675 W WALNUT ST GARLAND 10am-10pm
17 GEORGE L ALLEN SR COURT BUILDING 600 COMMERCE ST DALLAS 7am-10pm
18 GRAUWYLER PARK RECREATION CENTER 7780 HARRY HINES BLVD DALLAS 7am-10pm
19 HARRY STONE RECREATION CENTER 2403 MILLMAR DR DALLAS 7am-10pm
20 HIGHLAND HILLS LIBRARY 6200 BONNIE VIEW RD DALLAS 7am-10pm
21 HIGHLAND PARK ISD ADMIN BUILDING 7015 WESTCHESTER DR DALLAS 7am-10pm
22 IRVING CITY HALL 825 W IRVING BLVD IRVING 7am-10pm
23 JOSEY RANCH LAKE LIBRARY 1700 KELLER SPRINGS RD CARROLLTON 7am-10pm
24 LAKESIDE ACTIVITY CENTER 101 HOLLEY PARK DR MESQUITE 10am-10pm
25 LAKEWOOD BRANCH LIBRARY 6121 WORTH ST DALLAS 7am-10pm
26 LANCASTER VETERANS MEMORIAL LIBRARY 1600 VETERANS MEMORIAL PKWY LANCASTER 7am-10pm
27 LOCHWOOD BRANCH LIBRARY 11221 LOCHWOOD BLVD DALLAS 7am-10pm
28 MARSH LANE BAPTIST CHURCH 10716 MARSH LN DALLAS 7am-10pm
29 MARTIN LUTHER KING JR COMMUNITY CTR 2922 MLK JR BLVD DALLAS 11am-10pm
30 MARTIN WEISS RECREATION CENTER 1111 MARTINDELL AVE DALLAS 7am-10pm
31 MICHAEL J FELIX COMMUNITY CENTER 3815 SACHSE RD SACHSE 7am-7pm
32 MOUNTAIN CREEK LIBRARY 6102 MOUNTAIN CREEK PKWY DALLAS 7am-10pm
33 MOUNTAIN VIEW CAMPUS-DALLAS COLLEGE 4849 W ILLINOIS AVE DALLAS 10am-10pm
34 NORTH LAKE CAMPUS-DALLAS COLLEGE 5001 N MACARTHUR BLVD IRVING 7am-10pm
35 OAK CLIFF GOVERNMENT CENTER 702 E JEFFERSON BLVD DALLAS 7am-10pm
36 OAKLAWN BRANCH LIBRARY 4100 CEDAR SPRINGS RD DALLAS 7am-7pm
37 OUR REDEEMER LUTHERAN CHURCH 7611 PARK LN DALLAS 7am-10pm
38 OUR REDEEMER LUTHERAN CHURCH-GP 4729 S CARRIER PKWY GRAND PRAIRIE 7am-10pm
39 PAUL L DUNBAR LANCASTER-KIEST LIB 2008 E KIEST BLVD DALLAS 7am-10pm
40 PLEASANT GROVE CTR-DALLAS COLLEGE 802 S BUCKNER BLVD DALLAS 10am-7pm
41 RICHARDSON CIVIC CENTER 411 W ARAPAHO RD RICHARDSON 7am-7pm
42 RICHLAND CAMPUS – DALLAS COLLEGE 12800 ABRAMS RD DALLAS 10am-10pm
43 ROWLETT CITY HALL ANNEX 4004 MAIN ST ROWLETT 12pm-10pm
44 SKYLINE BRANCH LIBRARY 6006 EVERGLADE RD DALLAS 7am-7pm
45 SOUTH GARLAND BRANCH LIBRARY 4845 BROADWAY BLVD GARLAND 7am-7pm
46 VALLEY RANCH BRANCH LIBRARY 401 CIMARRON TRL IRVING 7am-7pm
47 WEST DALLAS CENTER-DALLAS COLLEGE 3330 N HAMPTON RD DALLAS 10am-7pm