WEATHER UPDATES AFFECTING EARLY VOTING SCHEDULE
GREEN= REGULAR HOURS YELLOW= PARTIAL HOURS RED= CLOSED
|#
|Location-Ubicación-Địa điểm
|Address Dirección Địa chỉ
|City Ciudad Thành phố
|Friday
|1
|A E SIMS CEDAR HILL REC CTR
|310 E PARKERVILLE RD
|CEDAR HILL
|7am-10pm
|2
|AUDELIA ROAD BRANCH LIBRARY
|10045 AUDELIA RD
|DALLAS
|7am-7pm
|3
|BALCH SPRINGS RECREATION CTR
|4372 SHEPHERD LN
|BALCH SPRINGS
|10am-10pm
|4
|BEAR CREEK COMMUNITY CHURCH
|2700 FINLEY RD
|IRVING
|7am-10pm
|5
|BROOKHAVEN CAMPUS-DALLAS COLLEGE
|3939 VALLEY VIEW LN
|FARMERS BRANCH
|10am-10pm
|6
|CEDAR VALLEY CAMPUS-DALLAS COLLEGE
|3030 N DALLAS AVE
|LANCASTER
|10m-7pm
|7
|COPPELL TOWN CENTER
|255 E PARKWAY BLVD
|COPPELL
|7am-7pm
|8
|DISCIPLE CENTRAL COMMUNITY CHURCH
|901 N POLK ST
|DESOTO
|7am-10pm
|9
|DUNCANVILLE LIBRARY
|201 JAMES COLLINS BLVD
|DUNCANVILLE
|11am-10pm
|10
|EASTFIELD CAMPUS-DALLAS COLLEGE
|3737 MOTLEY DR
|MESQUITE
|10am-7pm
|11
|EL CENTRO CAMPUS-DALLAS COLLEGE
|801 MAIN ST
|DALLAS
|10am-10pm
|12
|FISCAL ADMINISTRATION BLDG-GP
|326 W MAIN ST
|GRAND PRAIRIE
|7am-10pm
|13
|FLORENCE RECREATION CENTER
|2501 WHITSON WAY
|MESQUITE
|7am-10pm
|14
|FRETZ PARK LIBRARY
|6990 BELT LINE RD
|DALLAS
|7am-7pm
|15
|FRIENDSHIP WEST BAPTIST CHURCH
|2020 W WHEATLAND RD
|DALLAS
|7am-7pm
|16
|GARLAND CENTER-DALLAS COLLEGE
|675 W WALNUT ST
|GARLAND
|10am-10pm
|17
|GEORGE L ALLEN SR COURT BUILDING
|600 COMMERCE ST
|DALLAS
|7am-10pm
|18
|GRAUWYLER PARK RECREATION CENTER
|7780 HARRY HINES BLVD
|DALLAS
|7am-10pm
|19
|HARRY STONE RECREATION CENTER
|2403 MILLMAR DR
|DALLAS
|7am-10pm
|20
|HIGHLAND HILLS LIBRARY
|6200 BONNIE VIEW RD
|DALLAS
|7am-10pm
|21
|HIGHLAND PARK ISD ADMIN BUILDING
|7015 WESTCHESTER DR
|DALLAS
|7am-10pm
|22
|IRVING CITY HALL
|825 W IRVING BLVD
|IRVING
|7am-10pm
|23
|JOSEY RANCH LAKE LIBRARY
|1700 KELLER SPRINGS RD
|CARROLLTON
|7am-10pm
|24
|LAKESIDE ACTIVITY CENTER
|101 HOLLEY PARK DR
|MESQUITE
|10am-10pm
|25
|LAKEWOOD BRANCH LIBRARY
|6121 WORTH ST
|DALLAS
|7am-10pm
|26
|LANCASTER VETERANS MEMORIAL LIBRARY
|1600 VETERANS MEMORIAL PKWY
|LANCASTER
|7am-10pm
|27
|LOCHWOOD BRANCH LIBRARY
|11221 LOCHWOOD BLVD
|DALLAS
|7am-10pm
|28
|MARSH LANE BAPTIST CHURCH
|10716 MARSH LN
|DALLAS
|7am-10pm
|29
|MARTIN LUTHER KING JR COMMUNITY CTR
|2922 MLK JR BLVD
|DALLAS
|11am-10pm
|30
|MARTIN WEISS RECREATION CENTER
|1111 MARTINDELL AVE
|DALLAS
|7am-10pm
|31
|MICHAEL J FELIX COMMUNITY CENTER
|3815 SACHSE RD
|SACHSE
|7am-7pm
|32
|MOUNTAIN CREEK LIBRARY
|6102 MOUNTAIN CREEK PKWY
|DALLAS
|7am-10pm
|33
|MOUNTAIN VIEW CAMPUS-DALLAS COLLEGE
|4849 W ILLINOIS AVE
|DALLAS
|10am-10pm
|34
|NORTH LAKE CAMPUS-DALLAS COLLEGE
|5001 N MACARTHUR BLVD
|IRVING
|7am-10pm
|35
|OAK CLIFF GOVERNMENT CENTER
|702 E JEFFERSON BLVD
|DALLAS
|7am-10pm
|36
|OAKLAWN BRANCH LIBRARY
|4100 CEDAR SPRINGS RD
|DALLAS
|7am-7pm
|37
|OUR REDEEMER LUTHERAN CHURCH
|7611 PARK LN
|DALLAS
|7am-10pm
|38
|OUR REDEEMER LUTHERAN CHURCH-GP
|4729 S CARRIER PKWY
|GRAND PRAIRIE
|7am-10pm
|39
|PAUL L DUNBAR LANCASTER-KIEST LIB
|2008 E KIEST BLVD
|DALLAS
|7am-10pm
|40
|PLEASANT GROVE CTR-DALLAS COLLEGE
|802 S BUCKNER BLVD
|DALLAS
|10am-7pm
|41
|RICHARDSON CIVIC CENTER
|411 W ARAPAHO RD
|RICHARDSON
|7am-7pm
|42
|RICHLAND CAMPUS – DALLAS COLLEGE
|12800 ABRAMS RD
|DALLAS
|10am-10pm
|43
|ROWLETT CITY HALL ANNEX
|4004 MAIN ST
|ROWLETT
|12pm-10pm
|44
|SKYLINE BRANCH LIBRARY
|6006 EVERGLADE RD
|DALLAS
|7am-7pm
|45
|SOUTH GARLAND BRANCH LIBRARY
|4845 BROADWAY BLVD
|GARLAND
|7am-7pm
|46
|VALLEY RANCH BRANCH LIBRARY
|401 CIMARRON TRL
|IRVING
|7am-7pm
|47
|WEST DALLAS CENTER-DALLAS COLLEGE
|3330 N HAMPTON RD
|DALLAS
|10am-7pm